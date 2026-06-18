Sorrisi, tensione e tanta voglia di mettersi alla prova. È iniziata questa mattina l’avventura della Maturità 2026 per oltre 4mila studenti irpini, chiamati ad affrontare la prima prova scritta di Italiano.

All’uscita dalle scuole il giudizio dei maturandi sulle tracce proposte dal Ministero è complessivamente positivo. Gli argomenti sono stati definiti stimolanti, attuali e ampiamente alla portata degli studenti.

Tra le scelte più gettonate spiccano il tema sul valore della fatica e quello dedicato alla democrazia e all’esperienza della Costituente, considerati particolarmente vicini alla sensibilità dei giovani e ricchi di spunti di riflessione.

Più tiepida, invece, l’accoglienza riservata alle tracce di analisi del testo. Gli autori proposti, Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, hanno diviso i maturandi: alcuni hanno apprezzato la scelta, mentre altri avrebbero preferito testi e autori maggiormente affrontati durante il percorso scolastico.

Archiviata la prima prova, per gli studenti è già tempo di guardare al secondo scritto, con la consapevolezza di aver superato il primo importante ostacolo dell’esame di Stato.