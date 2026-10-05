Scandone Avellino, amara la prima gara di campionato in Serie B Nazionale

Esordio amaro nel campionato di Serie B Nazionale per la Scandone Avellino. Dopo il rinvio della trasferta contro la Virtus Roma, i biancoverdi di coach Ciro Dell’Imperio hanno disputato la prima gara ufficiale della stagione davanti al pubblico del PalaDelMauro, arrendendosi alla San Giobbe Chiusi con il punteggio di 71-80.

La formazione irpina ha pagato un secondo periodo complicato e la maggiore continuità offensiva degli ospiti, capaci di colpire con efficacia dall’arco e di gestire con lucidità i possessi decisivi. Positiva, tuttavia, la reazione della Scandone nella ripresa, durante la quale i lupi sono riusciti più volte a rientrare in partita.

Coach Dell’Imperio schiera inizialmente Vecerina, Jackson, Verazzo, Stefanini e Vedovato. Chiusi approccia meglio la gara, muovendo il pallone con fluidità e trovando le prime soluzioni con Berra e Bertocco. Avellino risponde nel pitturato affidandosi al gioco spalle a canestro di Vedovato, mentre Vecerina e Maresca alimentano il primo break biancoverde. Nel finale del periodo, però, Favaretto cambia ritmo uscendo dalla panchina e, con cinque punti consecutivi, permette agli ospiti di chiudere avanti sul 18-20.

Nel secondo quarto la San Giobbe aumenta l’intensità sui due lati del campo. Querci e Macrì trovano spazio contro la difesa a zona irpina e producono un nuovo allungo, costringendo

Dell’Imperio a fermare la gara con un timeout. La Scandone perde fluidità nella metà campo offensiva, mentre i toscani raggiungono il massimo vantaggio sul +14. I falli tecnici fischiati a Frattoni e Jackson consentono a Bertocco di capitalizzare dalla lunetta. Nel finale Maresca, efficace dalla lunga distanza, e Verazzo riducono parzialmente il divario, mandando le squadre negli spogliatoi sul 32-42. Al rientro in campo si vede una Scandone completamente diversa. Verazzo, Jackson e Vecerina guidano un parziale di 10-2 che riporta immediatamente i biancoverdi a un solo possesso di distanza. Coach Di Lorenzo richiama i suoi in panchina e Chiusi interrompe il digiuno offensivo con Raffaelli. Frattoni prende progressivamente in mano la squadra e realizza punti importanti, mentre Rasio consente agli ospiti di conservare il vantaggio. Al termine del terzo periodo la San Giobbe conduce 53-58.

In apertura dell’ultima frazione Chiusi torna ad allungare con la tripla di Favaretto e il canestro nel pitturato di Macrì, approfittando degli spazi concessi dalla difesa biancoverde. La formazione toscana si riporta rapidamente sulla doppia cifra di vantaggio, ma Avellino non si arrende. Frattoni riapre ancora la contesa e trascina la Scandone fino a un solo possesso di distanza.

Nel momento decisivo è però Rasio, miglior realizzatore degli ospiti con 15 punti, a spegnere il tentativo di rimonta dei lupi. Chiusi gestisce con maggiore lucidità gli ultimi possessi e chiude la gara sul 71-80.

Alla Scandone non bastano i 13 punti di Vecerina e Frattoni, gli 11 di Maresca e Verazzo e i 9 di Vedovato. Per Chiusi, oltre ai 15 punti di Rasio, risultano determinanti i 14 di Favaretto e la produzione perimetrale di una squadra capace di realizzare 11 triple.

Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio al termine della gara: “ Faccio innanzitutto i complimenti a Chiusi. Da parte nostra c’è stato un approccio negativo e un atteggiamento che non mi è piaciuto e che dovremo necessariamente rivedere. Volevamo iniziare il campionato in maniera diversa, perché affrontando le partite in questo modo non possiamo andare lontano.

Mi assumo pienamente la responsabilità della prestazione. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare ancora più duramente per diventare squadra nel minor tempo possibile, imparando a riconoscere e valorizzare i nostri punti di forza. Ci sono ancora diverse dinamiche di gioco da sistemare, sia sul piano tecnico sia sotto l’aspetto della mentalità. Dovremo utilizzare questa settimana per farci trovare pronti alla difficile trasferta di Fabriano”.

I biancoverdi torneranno in campo domenica 11 ottobre, in trasferta, contro la Ristopro Fabriano.

Parziali: 16-20; 16-22; 21-16; 18-22

SCANDONE AVELLINO: Vedovato 9, Vecerina 13, Farias 0, C. Carullo 0, Frattoni 13, Jackson 5, A. Carullo 0, Maresca 11, Voltolini 2, Stefanini 7, Verazzo 11, Donda 0. All. Dell’Imperio.

SAN GIOBBE CHIUSI: Natale 4, Bertocco 5, Favaretto 14, Bonivento 0, Candotto 5, Berra 9, Querci 5, Raffaelli 6, Rasio 15, Zucca 9, Macrì 8. All. Di Lorenzo.