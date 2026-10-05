Match molto combattuto a Rimini per l’Avellino Basket: decisivo il canestro di Mollura

Al PalaFlaminio di Rimini l’Halley Campania Avellino Basket ha affrontato uno dei migliori avversari della lega riuscendo a trovare il canestro della vittoria con Mollura in un finale emozionante. Il punteggio ha visto i biancoverdi prevalere 72-73 con la tripla decisiva del giocatore siciliano.

Una partita nella quale gli irpini hanno tirato male, specialmente nei primi venti minuti chiusi con un 2/17 dalla lunga distanza, finendo con un 5/31 alla fine. Avellino, però, nel secondo tempo, con la difesa, 27 punti subiti nei secondi venti minuti, ha saputo rimettersi in gioco trovando anche migliori soluzioni offensive e vincendo la battaglia a rimbalzo 43-29. Tra i migliori da citare la prova di Owens da 21 punti e 6 rimbalzi.

Di Carlo: “Partita molto dura e combattuta, nel primo strappo di Rimin Denegri è salito in cattedra e noi abbiamo fermato la palla. Siamo migliorati nel terzo quarto e poi nel finale la partita è girata dalla nostra parte. Abbiamo tanta strada da fare, siamo contenti, ma bisogna migliorare necessariamente per giocare contro squadre forti come Rimini”.

PRIMO QUARTO

Parte meglio la squadra di casa che con le soluzioni al tiro di Udom e Denegri allunga immediatamente sul 10-4. Gli irpini replicano con un ottimo Owens, che in avvicinamento a canestro e con il tiro da fuori consente ad Avellino di stare in gara. A metà quarto il punteggio è di 17-14 per Rimini. Gli irpini passano anche a condurre 21-22, per poi chiudere il quarto in parità 23-23.

SECONDO QUARTO

Avellino continua a tirar male dalla lunga distanza e commette qualche errore nel possesso. Questo consente a Demps e Denegri di allungare il passo raggiungendo il +11 (36-25). Francis continua a litigare con il canestro, mentre sono precisi dall’altra parte gli esterni riminesi sia nelle realizzazioni, si nelle letture di gioco. Si va così al riposo con Rimini avanti 45-34.

TERZO QUARTO

La terza frazione prosegue sulla scia della prima, Avellino ci prova, si porta anche sul meno –7 (47-40), ma qualche errore di gestione restituiscono a Rimini la doppia cifra di vantaggio per il 50-40. Con la difesa gli irpini si riportano sul 54-50, una distanza che verrà ridotta fino al 56-55 con la tripla di Mollura, punteggio con cui si chiuderà il quarto.

QUARTO QUARTO

Con il canestro del vantaggio di Francis per il 56-57 si apre il quarto dei biancoverdi. La partita è vibrante e punto a punto, con le due squadre ad alternarsi nel punteggio. A metà quarto Rimini è avanti 67-62. Una bomba di Denegri spinge i padroni di casa sul 70-66. Owens riporta Avellino sul -2 (72-70), poi è Mollura a siglare il momentaneo +1 (72-73). È Denegri a gestire per i padroni di casa il possesso decisivo, che si infrange sul ferro.

Basket Rimini – Halley Campania Avellino Basket 72-73 (23-23, 22-11, 11-21, 16-18)

Dole Basket Rimini: Davide Denegri 27 (7/10, 3/6), Mattia Udom 14 (4/5, 2/3), Cody Demps 7 (2/5, 1/3), Pierpaolo Marini 7 (2/5, 1/6), Alessandro Simioni 7 (3/4, 0/3), Deshawn Stephens 4 (2/5, 0/0), Giovanni Tomassini 2 (0/3, 0/1), Saverio Bartoli 2 (1/3, 0/0), Giacomo Leardini 2 (1/1, 0/0), Matteo Lenci 0 (0/0, 0/1), Simone De gregori 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0)

All: Dell’Agnello

Tiri liberi: 7 / 9 – Rimbalzi: 26 4 + 22 (Mattia Udom 6) – Assist: 19 (Pierpaolo Marini 5)

Halley Campania Avellino Basket: Tariq Owens 21 (6/7, 1/2), Blake Francis 12 (5/12, 0/7), Mattia Palumbo 12 (6/7, 0/4), Marco Mollura 10 (2/3, 2/6), Giacomo Dell’Agnello 7 (2/5, 0/0), Andrea Zerini 5 (0/1, 1/1), Gianluca Della rosa 4 (0/0, 1/6), Michele Serpilli 2 (1/1, 0/3), Luca Campogrande 0 (0/0, 0/2), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0)

All: Di Carlo

Tiri liberi: 14 / 15 – Rimbalzi: 38 10 + 28 (Mattia Palumbo, Marco Mollura 8) – Assist: 16 (Blake Francis, Mattia Palumbo 4)