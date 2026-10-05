Due ragazzi recuperati nella notte sulle montagne di Quadrelle

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto nel corso della notte sulle montagne di Quadrelle (AV), dopo essere stato attivato direttamente dai Carabinieri del Comando Compagnia di Baiano per la ricerca di due ragazzi, uno dei quali minorenne, che avevano perso l’orientamento.

La centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, dopo aver acquisito il contatto telefonico con uno dei due ragazzi, è riuscita a ottenere la loro posizione e a geolocalizzarli. È stata quindi immediatamente inviata sul posto una squadra, che ha raggiunto la zona di località Petraruola a bordo di un mezzo fuoristrada 4×4, avvicinandosi quanto più possibile al punto indicato.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico hanno quindi raggiunto e individuato i due ragazzi, che fortunatamente non presentavano problematiche di carattere sanitario.

Entrambi sono stati accompagnati a valle in sicurezza e, al termine delle operazioni, affidati ai Carabinieri.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco