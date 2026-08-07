Scandone, al via la campagna abbonamenti. Lo slogan è “Ogni lupo conta”

La Scandone Avellino è pronta a riabbracciare il suo popolo. Parte ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027, con l’invito rivolto a tutti i tifosi biancoverdi a vivere insieme le emozioni di una nuova stagione al Pala Del Mauro. “OGNI LUPO CONTA” è lo slogan scelto per la nuova campagna: un messaggio che racchiude il senso di appartenenza alla Scandone. Ogni tifoso, ogni famiglia, ogni bambino, ogni voce sugli spalti contribuisce a rendere più forte il branco.

La prevendita a tariffe promozionali sarà attiva fino al 30 agosto.

Dal 31 agosto entreranno in vigore i prezzi ordinari. Il circuito ufficiale di vendita sarà GO2

(il link d’acquisto: https://go2.it/evento/abbonamento-scandone-2026-2027-avellino/9530)

TARIFFE

Curva Sud: 55 € fino al 30 agosto – 65 € dal 31 agosto * Terminio Superiore: 110 € – 130 €; Terminio Laterale Inferiore: 140 € – 165 €; Montevergine VIP: 240 € – 265 €

AGEVOLAZIONI

La società ha previsto diverse riduzioni per favorire la partecipazione dell’intera comunità biancoverde: Family -20% su tutti gli abbonamenti in caso di acquisto contestuale di almeno tre abbonamenti dello stesso nucleo familiare; Over 70 -20%; familiari del Settore Giovanile -50%; titolari Tessera Branco U.S. Avellino -20%.

Per gli Under 14 l’abbonamento sarà gratuito in Curva Sud e scontato del 50% negli altri settori. Per gli Under 5 è previsto l’ingresso gratuito senza posto assegnato.

Le agevolazioni non sono cumulabili, vengono calcolate sul prezzo in vigore al momento dell’acquisto e non si applicano alla Montevergine VIP. In presenza di più agevolazioni sarà riconosciuta quella economicamente più favorevole.

Gli abbonamenti agevolati dovranno essere sottoscritti in presenza presso il botteghino. In caso di impossibilità sarà possibile richiedere assistenza scrivendo a marketing@felicescandone.it.

Prosegue inoltre la collaborazione con U.S. Avellino: i possessori della Tessera Branco avranno diritto allo sconto del 20%, rafforzando il legame tra due realtà unite dalla stessa passione per i colori biancoverdi.

La Scandone riparte dalla sua gente: da chi c’è sempre stato e da chi sceglierà di esserci per la prima volta. Perché una squadra scende in campo in cinque, ma un branco vince quando resta unito. Prendi il tuo posto. Fai sentire la tua voce. Entra nel branco. OGNI LUPO CONTA. E il prossimo sei tu.