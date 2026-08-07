Montemiletto in delirio per Elettra Lamborghini

È stato un vero e proprio trionfo quello andato in scena ieri sera nella suggestiva cornice di Piazza IV Novembre. Elettra Lamborghini, regina e icona indiscussa del pop-reggaeton italiano, ha portato il suo travolgente tour “Bilaterale 2026” a Montemiletto, regalando alla comunità irpina uno spettacolo fatto di hit, carisma e pura energia.

1 of 6

Il colpo d’occhio è stato eccezionale: una piazza stracolma, gremita da migliaia di fan arrivati non solo da tutta la Campania, ma anche dalle regioni limitrofe, a confermare lo status di Elettra come una delle artiste più esplosive ed eclettiche dell’attuale panorama musicale. La soddisfazione è stata reciproca: a fine serata, la stessa cantante ha voluto ringraziare i suoi supporter irpini pubblicando su Instagram una foto dei cartelloni realizzati ad hoc dai fan di Montemiletto ed esposti orgogliosamente durante il concerto, un gesto di affetto che ha commosso l’intera community locale.

Ma il successo della serata non è stato solo artistico, bensì anche e soprattutto organizzativo. L’Amministrazione comunale di Montemiletto ha tenuto a sottolineare un aspetto fondamentale che rende questo evento ancora più virtuoso: la manifestazione è stata realizzata grazie alla sinergia di tutta la comunità, delle associazioni e dei volontari, senza ricorrere a finanziamenti pubblici e senza gravare in alcun modo sulle casse comunali.

“Siamo orgogliosi di aver reso in questi ultimi anni la nostra piazza protagonista indiscussa sul palcoscenico provinciale – si legge in una nota diffusa dal Comune – condividendo tutti insieme la passione e l’amore per promuovere il nostro bellissimo paese. Un ringraziamento va alla nostra Comunità, alle tantissime persone che hanno scelto di venire a Montemiletto, alle Autorità, alle Associazioni e a tutti coloro che hanno lavorato e collaborato per la buona riuscita dell’evento”.

Una formula vincente, quella messa in campo dall’amministrazione guidata dal Sindaco Massimiliano Minichiello, che conferma come Montemiletto sia ormai un hub di intrattenimento di qualità nel territorio. “Avanti ancora così, insieme, per la nostra comunità!”, è l’invito che chiude il messaggio dell’amministrazione, pronta a dimostrare che quando si uniscono passione, senso di appartenenza e buona organizzazione, i risultati si vedono (e si sentono) eccome.