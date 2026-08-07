Ruba circa 130mila di energia elettrica: denunciato 65enne

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno deferito in stato di libertà un 65enne del salernitano, ritenuto responsabile di “furto aggravato continuato di energia elettrica”.

L’attività di indagine condotta con il supporto del personale tecnico ispettivo della società di distribuzione elettrica nazionale, ha permesso di scoprire la manomissione da parte dell’Amministratore Unico di un opificio, sia dei contatori che il danneggiamento dei morsetti isolanti posti sulla linea di distribuzione aerea creando, di fatto, uno stato di pericolo in quanto tale alterazione avrebbe potuto provocare dispersioni elettriche sul palo con grave pericolo di folgorazione per le persone. L’ispezione ha permesso di stimare un prelievo indebito di energia pari a circa 725.065,67 KW per un valore stimato di euro 127.539,05.

Alla luce degli elementi raccolti, per il 65enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L’attività rientra nei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa. Analoghe verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni.