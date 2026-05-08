Sara e Martina, le gemelle in biancoverde tre cambi e premio da 38mila euro ad Affari Tuoi

AVELLINO- Cambia tre volte il pacco e porta via trentamila euro di premio per l’ultimo pacco scelto e ottomila euro del jakpot di Gennarino. Dopo trentasei puntate si e’ chiusa così l’esperienza ad “Affari Tuoi” di Sara, educatrice di Asilo Nido di Avellino,sposata con Angelo e con una bambina di un anno di nome Emma. Questa sera ha partecipato con la sorella gemella Martina, docente.della Scuola dell’ Infanzia, che saluta tutti i bimbi dell’ aula gialla. In studio scelgono un’outfit dedicato all’Avellino Calcio, di cui Sara ha dimostrato nel corso delle puntate in cui è stata ospite, di essere tifosissima. Cosi lei si è presentata in camicia bianca e la sorella Martina in camicia verde. Sai perché sono vestite di bianco e di verde? ha chiesto Stefano De Martino ad Herbert Ballerina: Perché Avellino e’ la città dei lupi

IL JAKPOT AL PRIMO COLPO, POI LA DOCCIA FREDDA DEI 300MILA EURO

La prima scelta e’ il pacco del Friuli Venezia Giulia, il numero 4. E si rivela vincente, perché c’è Gennarino, con il suo jackpot di ottomila euro. Verde la speranza, dicono le gemelle. Ma nel pacco numero 2 della Lombardia esce subito il montepremi di 300mila euro. Va meglio in quellodella Toscana, Sara pesca 20 euro

LA SCELTA DELL’ ANNO DEI LUPI IN B E DELLA VITTORIA SUL NAPOLI

Sara non poteva che collegare anche la scelta dei pacchi alla sua grande passione, l Avellino Calcio. E per questo sceglie il pacco numero 5, come l’anno della partita contro il Napoli al Partenio, in cui l’Avellibi ha vinto 2 a 1 con il goal di Raffaele Biancolino e su rigore di Moretti. “Io avevo sei anni, ricorda Sara. Nel 5 del Veneto ci sono 75mila euro. Il sorriso e la grinta non passano mai, Sara risponde cosi’ al pacco di 75mila euro: “I lupi combattono non si arrendono mai”. Cosi chiama il 12 dell Umbria e c e il pacco nero. All’interno ci sono 50 euro. La seconda doccia fredda arriva con il pacco 8 del Molise , via anche il premio da 200 Mila euro.

I TRE CAMBI

Arriva la prima proposta di cambio dal Dottore. Sara spiega che ha avuto due numeri dal receptionist e da un tedesco e che il 9 e’ nata la figlia Emma però c’è qualcosa che mi convince. De Martino gli ha ricordafi che alla reception danno i numeri delle vamere. Sara accetta il cambio. Ed e’ la scelta giusta. Apre il 9 e valeva 100 euro. Va bene anche il pacco numero 1 della Liguria, ci sono 10 euro. Arriva il secondo cambio. Molla il 7 e sceglie il 20, il numero dei bambini dell’aula gialla dove insegna Martinam. Nel 20 c’erano 20mila euro. Si arriva agli ultimi tre tiri. Sara sceglie il 14 , le Marche. Ci sono 10 mila. Arriva il terzo cambio. Cosi’ Il 20 scelto dai bambini di Martina e la classe gialla, che spiega Sara “non me ne vogliano i bimbi li amo, cambierei”. Sono rimasti solo due premi, da 15mila euro e da 30mila euro. Sara, che ha condotto tutta la puntata con il sorriso ed in maniera goliardica, spiega qual è la sua idea del gioco: Già e’ una vittoria stare qui, sinceramente. Anche Martina, la Ballerina del programma, consiglia il cambio. Ci sono 30mila euro, che sommati al jackpot sono la vincita delle due gemelle.