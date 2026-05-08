Il Primo ministro spagnolo Sanchez premia la relatrice ONU Francesca Albanese

Il Primo Ministro Pedro Sánchez ha conferito l’Ordine al Merito Civile a Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, per il suo ampio lavoro di documentazione e denuncia delle violazioni del diritto internazionale a Gaza. Si legge sulla pagina ufficiale del Governo Spagnolo: “Entrambi hanno concordato sull’importanza di sostenere l’equa applicazione del diritto internazionale e l’indipendenza delle istituzioni multilaterali. Hanno inoltre discusso della situazione in Palestina e della necessità di una cessazione immediata delle violenze e della costruzione di una pace duratura, dignitosa e umana”. Il 6 maggio 2026, il Primo Ministro Pedro Sánchez ha inviato una lettera alla Commissione europea chiedendo l’attivazione del meccanismo di blocco per sospendere le sanzioni statunitensi imposte a Francesca Albanese e ai giudici e procuratori della Corte penale internazionale nell’ambito dell’Unione europea.