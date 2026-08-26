Santo Stefano del Sole, spara al termine di una lite e si barrica in casa: ore di tensione

SANTO STEFANO DEL SOLE- Uomo barricato in casa da ore e armato dopo una lite. E’ quello che dal pomeriggio di oggi e’ avvenuto a Santo Stefano del Sole. Al momento non si conosconono le generalità della persona coinvolta. Dalle prime informazioni pare si tratti un settantenne del posto. Sul posto diverse pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Solofra. Almeno da quanto si apprende, prima di barricarsi in casa lo stesso avrebbe avuto una lite e sarebbero stati esplosi anche dei colpi di arma da fuoco. Non sarebbe stato ferito nessuno. Si attende che ci sia una svolta, anche perché la persona barricata non starebbe più rispondendo alle richieste di trattative dei Carabinieri. Ore di apprensione.

IN AGGIORNAMENTO

ATTESO L’INTERVENTO DEI REPARTI SPECIALI DELL’ARMA

Considerato che ogni tentativo operato da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra di far uscire dall’abitazione il sessantanovenne non ha sortito effetti, sul posto sarebbero gia’ pronti ad intervenire i reparti speciali dell’Arma.