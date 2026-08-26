Santo Stefano del Sole, irruzione dei Reparti Speciali per bloccare l’uomo barricato in casa

SANTO STEFANO DEL SOLE- Irruzione dell’ Aliquota di Primo Intervento di Salerno all’interno dell’abitazione di Contrada Sozze a Santo Stefano del Sole dove un sessantanovenne si era barricato in casa dal pomeriggio di oggi, chiude ore di tensione nel comune irpino. I militari del reparto specializzato dei Carabinieri hanno prima cinturato e messo in sicurezza la zona, richiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco e,non avendo piu’ segnali dell’uomo barricato in casa e temendo che fosse in pericolo di vita, anche considerando le sue condizioni, hanno deciso di fare accesso all’abitazione. L’uomo è stato trovato privo di sensi e con l’arma che deteneva ancora nella sua disponibilita’. E’ stato consegnato ai sanitari della Misericordia per le cure del caso, che lo hanno condotto al Moscati di Avellino. L’arma e’ stata sottoposta a sequestro.