Prata Principato Ultra si riempie di colori: tutto pronto per “Holi Color Magic Days”

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA – Mancano soltanto 48 ore e l’entusiasmante attesa che sta animando la comunità si trasformerà finalmente in una grande festa di piazza. Il 28 e 29 agosto 2026, a partire dalle ore 17:30, la centralissima Via Cosimo Petrillo e l’area Villetta Anfiteatro ospiteranno la seconda attesissima edizione di “Holi Color Magic Days” promossa dalla locale Misericordia. Dopo il clamoroso successo riscosso durante la prima edizione dello scorso anno, la manifestazione torna quest’anno con un tema sociale e culturale di forte impatto: evidenziare il valore dell’arte e dei colori nel promuovere “il bello a colori”, inteso come potente metafora di vita.

IL MANIFESTO DELL’EDIZIONE 2026

«In un mondo che ci vuole sempre perfetti, patinati e senza sbavature, noi scegliamo il coraggio di essere veri. L’arte non è un’immagine statica da mostrare, ma una gioia viva da condividere. Abbandona l’apparenza, vestiti di colori e mostrati per quello che sei: FELICEMENTE IMPERFETTO.»

In una società odierna fortemente condizionata dall’obbligo di apparire perfetti a tutti i costi, privi di difetti o “sbavature” , l’evento propone un cambio di prospettiva radicale. Durante i due giorni di festa, i partecipanti di ogni età indosseranno l’energia dei colori e avranno l’opportunità, ma soprattutto dimostreranno il coraggio, di mostrarsi felici e “sporchi di allegri colori”.

L’evento è totalmente gratuito e rivolto a tutti, con un’attenzione privilegiata verso i bambini e le famiglie, a cui sono dedicate due giornate ricche di giochi, musica, animazione e spettacolari lanci di polveri colorate. Ci si attende una grandissima affluenza di pubblico, pronto a condividere il coraggio di essere autentici e di vivere il presente con gioia.