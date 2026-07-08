Santo Stefano del Sole si prepara a “Confimprenditori Incontra 2026”: l’ospite d’onore è Peppe Barra

SANTO STEFANO DEL SOLE (AV) – L’attesa è terminata per uno degli appuntamenti estivi della provincia di Avellino. Domenica 26 luglio, a partire dalle ore 19:00, il borgo di Santo Stefano del Sole farà da sfondo a una nuova edizione di “Confimprenditori Incontra 2026”.

Il festival, che riesce a fondere cultura, economia, valorizzazione del territorio e grande musica, riserva quest’anno un colpo di scena artistico. Il protagonista del “Concerto al Tramonto” sarà il maestro Peppe Barra, icona assoluta del teatro e della musica campana, pronto a regalare emozioni uniche al pubblico proprio mentre il sole calerà tra le colline irpine.

Nato nel 2018 da un’intuizione di Gerardo Santoli (Vicepresidente Nazionale di Confimprenditori e direttore dell’Osservatorio Economico Synergia di Roma), il Premio Confimprenditori ha visto, nelle passate edizioni, alternarsi nomi eccezionali della musica (da Enzo Gragnaniello a Eugenio Bennato, passando per Serena Brancale e Bobby Solo), leggende dello sport italiano (i fratelli Abbagnale, le famiglie di Pietro Mennea e Fulvio Collovati) e firme illustri del giornalismo come Michele Cucuzza, Aldo Forbice e Pino Aprile.

Il cuore pulsante dell’evento resta, però, fortemente ancorato al sociale e al mondo del lavoro. Il Premio nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori sui “piccoli eroi” del quotidiano: imprenditori, commercianti e artigiani che ogni mattina, tra mille sacrifici e difficoltà congiunturali, alzano la saracinesca della propria attività per mandare avanti l’economia del Paese.

C’è stretto riserbo e moltissima attesa nel mondo associativo e locale per scoprire chi salirà sul palco quest’anno per ritirare i riconoscimenti del 2026. L’appuntamento è dunque fissato per domenica 26 luglio alle ore 19:00 per un evento gratuito e aperto a tutti. L’evento si svolgerà con l’autorevole patrocinio, tra gli altri, di Confimprenditori Avellino, del Comune di Santo Stefano del Sole, di Federarchitetti, del Patronato Labor, del Fondo Salus, dell’Osservatorio Sysconet e di Archeoclub d’Italia.