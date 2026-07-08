Biogem, l’Istituto di ricerca di Biologia e Genetica Molecolare di Ariano Irpino, il 14 luglio taglierà il traguardo dei 20 anni dall’inaugurazione della sua sede in contrada Camporeale. L’Istituto fu inaugurato alla presenza del Premio Nobel Rita Levi Montalcini.
La serata inizierà alle ore 18, con introduzione e saluti del Presidente Ortensio Zecchino. A seguire, l’inaugurazione della mostra fotografica documentaria sulla storia dell’Istituto e il concerto a cura del Maestro Nazzareno Carusi con Elene Sanadze (soprano) e Giovanni Noventa (chitarra). A conclusione, momento conviviale ed esplorazione del cielo stellato
nei giardini di Biogem.
All’evento interverrà il Presidente della Giunta regionale della Campania, On. Roberto Fico.
Nell’occasione le Poste Italiane offriranno sulle affrancature un annullo dedicato all’anniversario di Biogem. L’evento è aperto al pubblico.
Biogem, martedì 14 si taglia il traguardo dei 20 anni di attività: ci sarà anche il Presidente Fico
Biogem, l’Istituto di ricerca di Biologia e Genetica Molecolare di Ariano Irpino, il 14 luglio taglierà il traguardo dei 20 anni dall’inaugurazione della sua sede in contrada Camporeale. L’Istituto fu inaugurato alla presenza del Premio Nobel Rita Levi Montalcini.