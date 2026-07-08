Baiano, aggredisce la sorella e la minaccia anche davanti ai Carabinieri: arrestato

Ancora un episodio di violenza consumatosi tra le mura domestiche. È accaduto nella giornata di ieri a Baiano, dove i Carabinieri della locale Compagnia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 36enne ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta al 112, relativa ad una violenta lite in ambito familiare. In pochi minuti una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha raggiunto l’abitazione indicata, dove l’uomo, da alcuni mesi ospite della sorella, l’avrebbe aggredita fisicamente. La donna, che per evitare più gravi conseguenze aveva chiesto aiuto ai vicini, è stata soccorsa dal personale del 118, che ne ha disposto il trasporto presso l’ospedale “Moscati” di Avellino. Nel corso dell’intervento il 36enne ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, inveendo contro i Carabinieri e, anche alla loro presenza, proferendo ulteriori minacce nei confronti della sorella. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 36enne è stato tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.