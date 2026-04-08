Santo Stefano del Sole, scuole chiuse domani per sospensione servizio idrico

Il Comune di Santo Stefano del Sole ha disposto per la giornata di giovedì 9 aprile 2026 la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, a causa della sospensione del servizio idrico comunicata da Alto Calore.
L’interruzione dell’erogazione dell’acqua, prevista dalle 08:30 alle 16:00, non consente di garantire le condizioni igienico‑sanitarie minime necessarie allo svolgimento delle attività didattiche.
La misura è stata formalizzata con Ordinanza sindacale n. 6 dell’8 aprile 2026.
La decisione è stata adottata “per tutelare la salute di studenti, docenti e personale scolastico”, come riportato nella comunicazione ufficiale.