Rapina al centro Wind di Viale Italia: assolto uno dei presunti autori

AVELLINO- Assolto per non aver commesso il fatto dall’accusa di aver partecipato alla rapina all’interno di un centro Wind di Viale Italia avvenuto il 3 febbraio del 2021 ad Avellino. Questa la decisione del Tribunale Collegiale di Avellino al termine delle discussioni finali del processo con rito ordinario (l’altro presunto autore aveva scelto un altro rito) La Procura aveva invocato una condanna a tre anni e quattro mesi e mille euro di multa. La difesa, gli avvocati Emilio Giugliano del foro di Napoli e Simone Imparato del foro di Avellino, ha invece evidenziato come nel corso dell’istruttoria dibattimentale non sia emersa alcuna certezza relativamente all’individuazione del presunto complice. Potrebbe essere stato il motivo, anche se sarà necessario attendere il deposito delle motivazioni della sentenza, per cui l’ imputato e’ stato assolto.