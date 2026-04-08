Quindici, in centinaia per l’ultimo saluto a Marianna: il dolore ci ha reso una grande famiglia

QUINDICI- L’applauso della chiesa di Maria Ss Delle Grazie gremita all’ uscita del feretro, le note di A Sky full of Stars dei Coldplay e i palloncini bianchi. Cosi’ le centinaia di persone giunte questo pomeriggio a Quindici hanno voluto dare l’ultimo saluto a Marianna Rega, la trentaseienne originaria del comune del Vallo che e’ deceduta ieri dopo alcuni giorni di ricovero in Terapia Intensiva in seguito ad un malore. Tantissime le persone che hanno voluto stringersi alla mamma Gianna Damiano, docente da anni nelle scuole del Vallo di Lauro e al fratello Antonio. A cercare di dare una parola di conforto in un momento di straziante dolore per una vita spezzata in pochi giorni e’ stato il parroco di Quindici, che ha pregato con tutta la comunità affinché ci fosse un epilogo diverso. Don Vito ha voluto rapporesentare come quello di oggi fosse un momento in cui l’unica scelta era quella di piangere, ricordando come Marianna, a trentasei anni e’ stata sempre un motivo di gioia, ha portato luce con i suoi occhi, con la sua gentilezza e la sua dolcezza. La sua morta ha portato “un senso di smarrimento in tutti noi”. Un dolore che ci ha fatto diventare, ha ricordato Don Vito “una grande famiglia”. Un dolore che ha attraversato tutta la comunità e i familiari, sempre attraverso le parole del sacerdote “hanno sentito la vicinanza di tutti in questi giorni”. Anche il segno della bontà e della generosità e l’ affetto per questa comunità che i familiari di Marianna e la stessa giovane prematuramente scomparsa aveva per Quindici. Una triste giornata per tutto il Vallo di Lauro.