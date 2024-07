Santo Stefano Del Sole: Raffaella e Cristina celebrano il loro sogno d’amore

Santo Stefano del Sole è stato teatro di un evento commovente: la prima unione civile tra Raffaella e Cristina. A celebrare questa unione è stato il sindaco Gerardo Santoli, che con emozione e ha officiato la cerimonia, sottolineando l’importanza dei diritti e dell’amore nella comunità. Un amore celebrato in una giornata di sole splendida, quasi a voler benedire l’unione di queste due donne che, con coraggio e determinazione, hanno deciso di formalizzare il loro legame in un luogo che è per loro simbolo di amore e accoglienza.

Durante la cerimonia, il sindaco Gerardo Santoli ha tenuto un discorso toccante. “Nel nostro comune, ogni diritto è rispettato e valorizzato, e ogni storia d’amore merita di essere vissuta appieno. La storia tra Cristina e Raffaella è particolarmente toccante,” ha dichiarato il primo cittadino. “Auguro loro una vita piena di amore, gioia e felicità, e li ringrazio per aver scelto Santo Stefano del Sole come luogo del cuore per questo momento speciale.”

Il sogno di Raffaella e Cristina è un esempio di amore sincero e tenace, capace di superare ostacoli e pregiudizi. La loro unione non rappresenta solo un traguardo personale, ma anche un simbolo di speranza e cambiamento per molte altre coppie che lottano per il riconoscimento dei propri diritti, un importante passo avanti verso l’uguaglianza e l’inclusione.