L’ironia di Caiazzo e una birra fresca: a Lauro divertimento assicurato

LAURO- Avete voglia di combattere il caldo divertendovi? Allora può essere che l’abbinamento birra e risate può fare al caso vostro e uno degli eventi in cui stasera in Irpinia si combineranno i due ingredienti e’ quello organizzato come ogni anno a Lauro, nell’area Pip e giunto alla seconda edizione. Al Beer Revolution, che rientra nel cartellone dell’estate organizzata dal Comune di Lauro, la penultima serata sarà dedicata alle risate. L’ospite previsto, Paolo Caiazzo, e’ sicuramente uno dei comici più amati dal pubblico. Anche perché ha saputo regalare un sorriso al Paese in un momento di grande angoscia e paura, quello della quarantena Covid 19. Proprio ai tantissimi personaggi e ai volti con cui lo abbiamo conosciuto sia sul grande schermo che dai nostri dispositivi mobili, sarà ispirato “Eppure Sorrido”, lo spettacolo in scena a Lauro. A completare la serata ci saranno gli artisti di Emittente 15. Le sorprese per il Beer Revolution non sono finite. La serata di chiusura, infatti, sarà scandita da un po di suspence per l’ospite “speciale” che chiuderà anche la seconda edizione della festa.