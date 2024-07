Le dimissioni in blocco finiscono in Procura: la maggioranza denuncia l’ex sindaco

MOSCHIANO- Alla fine la vicenda della dimissioni in blocco di tutta la lista uscita sconfitta dalle amministrative finirà in Tribunale. Perché come aveva annunciato lo stesso neo sindaco di Moschiano Sergio Pacia, le motivazioni alla base delle dimissioni dell’ex sindaco Rosario Addeo dalla carica di capogruppo di minoranza e del consigliere Fioravante Santaniello, quelle che avevano fatto riferimento a presunte vicende di turbativa avvenute nella campagna elettorale, e’ arrivata. Sarebbe stata infatti depositata in Procura per il tramite del Commissariato di Polizia di Lauro la denuncia contro Rosario Addeo e Fioravante Santaniello per i presunti reati di diffamazione e calunnia a firma del sindaco Pacia e di sei dei sette consiglieri di maggioranza (anche se almeno da quanto risulta uno dei consiglieri avrebbe deciso di non firmare la denuncia). La denuncia, come già preannunciato nel primo consiglio comunale dal sindaco Pacia, è stata sporta per alcune forti affermazioni presenti nelle lettere di dimissioni di Addeo e Santaniello. A quanto pare, sarebbe stato denunciato anche un terzo soggetto, un non eletto della lista “Le nostre radici”, in quanto avrebbe rinunciato alla surroga facendo riferimento ai motivi precedenti. Sono gli stessi motivi avanzati da Addeo e Santaniello? Questo sarà a quanto pare oggetto di valutazione della Procura.