Fritto, alla puttanesca o alla pertecaregna: successo per il baccala’ cucinato a Candida

CANDIDA- Fritto, alla pertecaregna o servito con una puttanesca e dei cecatielli. Il baccala’ cucinato per ogni gusto e in ogni forma in Piazza dei Martiri a Candida conquista ancora una volta i palati di tutta la Valle. Un successo anche per questa edizione 2026, la terza, messa in campo dal Comitato Festa e dai Baccalari di Candida. L’iniziativa della Corte dei Filangieri Cantina e Baccalari, un Festival giunto alla sua terza edizione, si consacra dunque come vetrina dei sapori autentici della terra. Nella due giorni organizzata lo scorso 21 e 22 agosto sono stati in tanti a voler assaggiare o tornare nuovamente ad assaporare le prelibatezze a base di baccala’. Ora si attende solo la quarta edizione del Festival nel comune irpino.

Hanno collaborato all’ evento il Comitato Festa 2026, La Corte dei Filangieri di Antonio Petrillo e Baccalari Candida