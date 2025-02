Santo Stefano del Sole celebra il 100° compleanno di Domenica De Blasi

Oggi, la comunità di Santo Stefano del Sole celebra un traguardo speciale: il 100° compleanno della signora Domenica De Blasi, affettuosamente conosciuta da tutti come “Menechella”. Un evento che rappresenta un momento di gioia e di orgoglio per la cittadina, che si unisce al festeggiamento di un secolo di vita ricco di esperienze, saggezza e valori tramandati alle generazioni successive.

Nel pomeriggio di oggi, il sindaco Gerardo Santoli, insieme all’amministrazione comunale, ha voluto essere presente per rendere omaggio alla signora De Blasi. I festeggiamenti hanno visto l’espressione di sentiti auguri da parte del sindaco, del parroco Don Antonio Stolfa e dell’intera comunità, riconoscendo l’importanza di un traguardo così significativo non solo per la famiglia di Domenica, ma per l’intero paese.

Un anno importante per la nostra comunità, festeggiamo i 500 anni del nostro paese e i 100 di Domenica De Blasi per tutti noi “Menechella” ha dichiarato il sindaco Santoli. “Domenica, è un esempio di attaccamento al lavoro e ai valori della famiglia. L’augurio da parte mia e dell’intera comunità va a lei e ai suoi figli, validi professionisti che hanno varcato i confini della nostra provincia tanto da farsi apprezzare anche livello nazionale” – conclude Santoli.