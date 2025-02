“Brivido” dal Bros a Sanremo, il barista cantante annuncia l’arrivo nella città del Festival

AVELLINO- Dal Bros di Avellino alla città dei Fiori, che tra qualche giorno sarà la capitale della musica d’Italia. Mario Peluso, il barista che con la sua voce e le sue performance nel locale di Via Del Balzo ha conquistato Tik Tok, dopo l’esperienza a Raiuno nel talk “Dalla strada al palco”, si prepara a farne un’ altra nella città del Festival. Per ora non sarà sul palco dell’ Ariston, ma ci poteva essere un Festival senza un barista cantante di talento come Mario? A quanto pare la risposta è no. I dettagli di questa trasferta sanremese non sono ancora noti. E’ stato però lo stesso Mario dalla pagina social del Bros a comunicare la sua presenza dall’11 al 14 febbraio nella città dei fiori. Cosa farà? Per ora restiamo in attesa degli ulteriori sviluppi. Anche perché lo stesso ventenne di Rione Mazzini, nel video social ha chiesto di raccontarlo, stavolta contravvenendo al pezzo che lo ha reso famoso. E’ proprio il caso di dire: se son rose fioriranno.