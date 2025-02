Riciclaggio, le segnalazioni di operazioni sospette in Irpinia nel 2024 sono state 631

AVELLINO- Sono 327 le segnalazioni per operazioni sospette (in particolare riciclaggio) ricevute nel secondo semestre del 2024 dall’Uif della Banca d’Italia per la provincia di Avellino. Un dato in calo rispetto allo stesso periodo del 2023, quando erano state 354 le operazioni segnalate. In provincia di Avellino in totale nel 2024 sono state 631 le Sos (segnalazione di operazioni sospette) da parte dell’Unità di Banca d’Italia. Nel primo semestre erano state infatti 302. Tredici in meno rispetto al 2023, quando c’erano state 644 operazioni sospette. Nel secondo semestre del 2024 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha ricevuto 75.375 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 3,5 per cento rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente; nel complesso dell’anno le segnalazioni ricevute sono state 145.401, in calo del 3,3 per cento rispetto al 2023. Nel semestre in rassegna la UIF ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 74.017 segnalazioni, in aumento dello 0,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo così le 143.850 SOS analizzate nell’intero anno.