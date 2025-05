Santo Stefano del Sole, albero caduto in via Madonnelle

Il Comune di Santo Stefano del Sole ha diramato un avviso urgente per segnalare la caduta di un albero in via Madonnelle, nei pressi dell’Isola ecologica. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a limitare il transito nella zona fino al completo ripristino della sicurezza. Le autorità sono già al lavoro per rimuovere l’ostacolo.