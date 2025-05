Il presidente Scarlato: nonostante carenze e problemi il Tribunale gode di ottima salute

“Il Tribunale di Avellino, nonostante le varie criticità che segnano il nostro lavoro, soprattutto sotto il profilo delle scoperture degli organici di magistrati, soprattutto nel settore penale, e di.personale amministrativo, gode di buona salute.Non lo dico io, lo dicono i numeri”. E’ un passaggio del discorso del presidente facente funzioni del Tribunale di Avellino Gian Piero Scarlato, che ha guidato negli ultimi mesi il Palazzo di Giustizia, nel corso della cerimonia di insediamento della presidente del Tribunale di Avellino Francesca Spena. Nel suo intervento Scarlato ha evidenziato come proprio alla luce di questo dato, il presidente si è soffermato su due aspetti emersi da questo report e il risultato rispetto agli obiettivi del Pnrr: Le pendenze complessive sono in continuo decremento in tutti i settori nevralgici del comparto civile, nel settore lavoro nell’intero settore penale. II che ha consentito al Ministero della Giustizia di certificare, allo stato, per il nostro tribunale il raggiungimento degli obiettivi fiss ati dal PNRR. Ciò significa che il Tribunale di Avellino ha raccolto la sfida degli ambiziosi obiettivi del PNRR e li sta perseguendo con pervicacia, con spirito di sacrificio, profuso da tutti sempre ai massimi livelli anche quando le scelte di campo operate, mai facili e talvolta dolorose, non sono state condivise.II che, in un momento in cui apprendiamo dagli organi di stampa che il Ministero sta studiando un piano straordinario per lo smaltimento dell’arretrato la riduzione delle cause pendenti anche attraverso l’applicazione di magistrati da remoto a servizio degli uffici in maggiori difficoltâ, dà maggiore lustro al lavoro che abbiamo svolto e che continuiamo a svolgere e rende tutti noi orgogliosi di appartenere a questo ufficio giudiziario”. A Scarlato e’ toccato dare il benvenuto alla presidente Spena: “Prima di passare la parola per i successivi interventi, voglio esprimere anche in questo consesso,.a nome di tutti i magistrati e di tutto il personale di questo tribunale, il benvenuto alla nostra Presidente, dott:ssa Franeesca Spena, e rivolger e il più caloroso augurio di buon lavoro, con la serenità derivante dalla consapevolezza che I’ufficio intero sarà al suo fianco darà la più ampia collaborazione nella risoluzione dei problemi e per il raggiungimento degli obiettivi di una giurisdizione efficace e attenta alla persona e al suoi diritti, fondata su una organizzazione idonea a garantire un servizio rispondente alla domanda di giustizia, basato sui valori della collaborazione, della interazione dialettica e necessaria con il Foro, della cultura istituzionale derivante dal rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno e della valorizzazione delle risorse

umane a disposizione”. E’ stato il presidente Scarlato a salutare le autorità presenti, a partire dalla Presidente della Corte di Appello Maria Rosaria Covelli, il Procuratore Generale Aldo Policastro, il Procuratore della Repubblica Domenico Airoma, il presidente dell Ordine degli Avvocati Fabio Benigni. Saluti anche ai Presidenti della Camera Civile e della Camern Penale, presenti in sala, il prefetto di Avellino Rossana Riflesso, i vertici delle forze dell’ordine (Comandante del Comando Provinciale del Carabinleri, ll Questore, Comandante Provinciale della GdF)”. E ha aggiunto: “Come dicevo,.la prima volta che l’insediamento di un presidente avviene in una cornice cosi autorevole e questo riempie sicuramente di orgoglio e compiacimento chi quotidianamente lavora in questo palazzo di giustizia”.