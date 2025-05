Nargi: “Mai parlato di rimpasto in Giunta. Vendita Stadio? Ne discuteremo in Consiglio Comunale”

“Non ho mai parlato di un rimpasto in Giunta, c’è un po’ di strumentalizzazione su questo. Ho detto che serve una verifica politica, che è ben altra cosa. Ho bisogno di ascoltare la Giunta e i consiglieri per capire dove e come vogliamo proseguire.” Lo ha dichiarato ai microfoni di Telenostra la sindaca del capoluogo, Laura Nargi, che ha affrontato anche il tema dei lavori allo stadio Partenio-Lombardi: “L’interlocuzione con la Regione Campania è ancora in corso, nelle prossime ore arriverà il decreto. Nel frattempo stiamo predisponendo tutti gli atti per avviare subito la gara. Ci sarà uno spacchettamento dei lavori, come deciso dal dirigente comunale, e entro dieci giorni pubblicheremo tutto. Avremo così gli operatori pronti.”

Sulla possibilità che l’Avellino Calcio giochi in casa dalla prima di campionato, la sindaca rassicura: “Abbiamo previsto tutto. Non servono scongiuri, perché ci siamo.” Quanto al futuro dell’impianto, Nargi aggiunge: “Credo che la vendita sia una decisione opportuna, perché mantenere uno stadio vecchio di cinquant’anni non è facile per le casse comunali, ormai vuote. È una discussione che voglio affrontare con il Consiglio e con la città. Il patron D’Agostino si è reso disponibile: ama la città, ama la squadra e la storia calcistica di Avellino. Insieme a lui sono sicura che troveremo una soluzione.”

Le parole di Nargi sono arrivate in occasione dell’insediamento della prima presidente donna del Tribunale di Avellino Francesca Spena: “Alla dottoressa Francesca Spena, in qualità di sindaco e rappresentante di questa comunità, rivolgo il mio più sincero e sentito augurio di buon lavoro. Sono convinta che saprà sovrintendere nel migliore dei modi alle importanti attività di direzione e coordinamento del nostro Tribunale. Sono certa – aggiunge la fascia tricolore del capoluogo – che potremo instaurare sin da subito un rapporto proficuo di collaborazione istituzionale, ciascuno per la propria parte e nel rispetto del proprio ruolo. Sono pronta a ragionare con il presidente Spena di tutte le questioni nodali che riguardano l’amministrazione della giustizia in città: a partire dall’edilizia giudiziaria, che interessa tanto i cittadini utenti quanto gli operatori del diritto.

Da oggi, per la prima volta nella sua prestigiosa storia, il Tribunale di Avellino sarà presieduto da una donna. – conclude la Sindaca – Questo testimonia quanta strada abbiano saputo fare le donne negli ultimi anni, conquistandosi ogni centimetro della propria emancipazione, anche nel mondo professionale, con impegno ed abnegazione. Ma ormai questa non è più una notizia. Le donne, a tutti i livelli, ricoprono ruoli apicali nelle nostre istituzioni e nella nostra società”.