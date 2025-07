Sant’Angelo dei Lombardi, un cartellone di eventi per un Paese da amare e vivere

Dal centro storico alle contrade, da Piazza De Sanctis all’Abbazia del Goleto. Il programma dell’agosto a Sant’Angelo dei Lombardi si snoda in più luoghi. Musica e spettacoli, agricoltura e solidarietà con lo slogan “Un Paese da Amare”.

Primo appuntamento per venerdì 1 agosto con il concerto de I Malammeste, ore 21:00 al Castello degli Imperiale. L’appuntamento coincide anche con la riapertura degli spazi interni al Castello con il Museo dell’Opera e il Museo dell’Emigrazione.

Da sabato 2 fino a lunedì 4 agosto, torna in piazza la Coldiretti, che con spettacoli e stand enogastronomici porta in centro La Notte Gialla: Zeketam, Folk in Progress e Pizzicanti sul palco. L’animazione per bambini è affidata alla Fiera del Bagagliaio.

Sempre il 4 agosto, si parlerà del dramma di Gaza con Luisa Morgantini e Souzan Fatayer, alle 19:00 al Castello nel convegno “Non restiamo in silenzio”.

Il 5 agosto verrà ricordata la figura di Tonino Verderosa, dell’uomo e dell’imprenditore. A lui verrà intitolata una strada, mentre il ricordo di famiglia, amici e autorità è previsto all’Abbazia del Goleto. In serata il concerto dei Sonora Junior Sax.

Jazz nell’anfiteatro mercoledì 6, con il concerto di The Optimist Quartet. Al Goleto, il giorno seguente, musica con Luca Pugliese e Dario Salvatori, omaggio a Franco Battiato e raccolta fondi per i bambini di Gaza. Introduce Francesco Pionati.

Dal 7 all’11 agosto, in contrada Sant’Antuono, va in scena la Festa della Trebbiatura. Emme Quadro al Castello degli Imperiale il 9. In Abbazia, per domenica 10 agosto, “Sotto le stelle del Goleto”, la notte di San Lorenzo tra storia, silenzio e desideri.

Il 12 agosto, piazza De Sanctis, il concerto dei Nomadi, che tornano a Sant’Angelo dei Lombardi dopo il successo dell’anno scorso. Giovedì 14 agosto la Notte Bianca in piazza De Sanctis con Fantasy Show in concerto e Dj Set. A Ferragosto festa in contrada Assunta con ‘Nduccio e Medley in Italy. Altri tre appuntamenti in piazza De Sanctis. Sabato 16, 90 Mania – Unici e Diversi. Il 19 la Festa degli Anziani con Achille e il 20 Summer Night Party.

Domenica 31 agosto si chiude con la Festività della Madonna degli Eremiti nell’omonima contrada e il Premio “Protagonisti d’Irpinia” al Castello degli Imperiale. Il cartellone di agosto è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo dei Lombardi in collaborazione con le associazioni locali e le attività commerciali. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.