Estate a San Martino Valle Caudina, il programma degli eventi

Un mese di agosto all’insegna del buon cibo, della musica e della tranquillità, costruito con semplicità ma con grande partecipazione.

“Il nostro cartellone estivo – spiega il sindaco Pasquale Pisano – prende vita grazie al prezioso contributo delle tante associazioni del territorio, che ringraziamo di cuore per l’impegno, la creatività e la disponibilità. Un grazie va anche a tutti coloro che, in modi diversi, hanno collaborato alla realizzazione degli eventi. Fiore all’occhiello di questa stagione sarà la serata del 5 settembre con lo Squeezy Party: una festa pensata per i più giovani, su cui l’Amministrazione ha creduto e investito molto. Sarà un’occasione speciale di divertimento sano e condiviso, a chiusura di un’estate fatta di comunità e partecipazione”.