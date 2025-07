Santa Paolina: successo per il progetto 2Vite e il concerto dei Nomadi

Ieri mattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino, è stato presentato il festival che rientra nel progetto 2Vite, un’iniziativa nata con l’obiettivo di ridare una seconda vita ai borghi irpini, incentivandone la ripopolazione e valorizzando le bellezze naturali, culturali e artigianali del territorio.

Nel pomeriggio, la manifestazione si è spostata a Santa Paolina, nella splendida cornice della villa comunale, dove si è tenuto un convegno in collaborazione con la scuola di tombolo, antica arte del merletto a fuselli. L’incontro ha visto la partecipazione del sindaco di Santa Paolina Rino Ricciardelli, del sindaco di Montefusco e del sindaco di Torrioni. Presenti anche Luca Beatrice, presidente del GAL Partenio, e Adelina Piccone, professoressa della Federico II di Napoli e coordinatrice del progetto 2Vite. A portare il saluto delle realtà locali anche Giuseppe Silvestri, presidente della Pro Loco di Santa Paolina e dell’UNPLI Avellino.

Durante l’evento, gli allievi della scuola di tombolo hanno ricevuto un attestato di partecipazione, a riconoscimento dell’impegno e della volontà di tramandare una tradizione artigianale che rappresenta un patrimonio identitario del territorio.

La giornata si è conclusa con un momento di grande partecipazione popolare: il concerto dei Nomadi, storica band che da sempre racconta, attraverso la musica, tematiche sociali e civiche. Nonostante la pioggia, il pubblico non ha rinunciato a emozionarsi sotto il palco, con spettatori giunti anche da lontano: dalla Calabria, dalla Puglia, dal Sannio, da Campobasso e dall’hinterland irpino.

Particolarmente emozionante è stato il coinvolgimento dei più giovani: i bambini presenti si sono uniti al coro, cantando i brani più celebri dei Nomadi.

“Un successo che conferma come cultura, tradizione e musica possano diventare leve concrete per il rilancio dei nostri borghi -afferma Rino Ricciardelli, sindaco di Santa Paolina -. Eventi come questo generano un flusso turistico prezioso e aiutano a far conoscere le nostre bellezze. Continueremo su questa strada per contribuire alla crescita e alla valorizzazione del nostro territorio”.