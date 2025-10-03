Sant’Angelo dei Lombardi si prepara a dare l’ultimo saluto a Giuseppe Scuotto

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI- Domani pomeriggio alle 15:30 nella Chiesa Cattedrale di Sant’Angelo dei Lombardi ci sara’ l’ultimo saluto a Giuseppe Scuotto, il sessantottenne di Sant’Angelo dei Lombardi scomparso il ventidue agosto dall’abitazione di Contrada Ruggiano dove stava trascorrendo le vacanze insieme ai suoi familiari e ritrovato privo di vita in un pozzo nero a poca distanza dall’abitazione da dove si era allontanato nel giorno della scomparsa. La salma del sessantottenne, dopo l’esame eseguito dal medico legale Carmen Sementa, e’ stata messa a disposizione dei suoi familiari. Sulla vicenda e’ in corso un accertamento da parte della Procura della Repubblica di Avellino. L’inchiesta condotta dai Carabinieri di Avellino e’ coordinata dal pm della Procura di Avellino Antonella Salvatore. Una prima relazione sull’esito dell’esame medico legale e’ già a disposizione della stessa Procura, in attesa che venga deposita la relazione definitiva sugli accertamenti. Al momento, anche per rispetto del drammatico epilogo dopo quaranta giorni di ansia e speranza vissuti dai familiari e nel giorno dell’ultimo saluto, queste sono le uniche circostanze su cui tratteremo la vicenda, che resta in corso di accertamento da parte dell’Autorita’ Giudiziaria.