Regionali, centrodestra pronto ad ufficializzare la candidatura di Edmondo Cirielli

Il candidato del centrodestra alla guida della Regione Campania sara’ Edmondo Cirielli. L’ufficialita’ potrebbe arrivare gia’nelle prossime ore. Alla fine la scelta della coalizione di Governo e’ orientata su un profilo politico. Proprio quello di Cirielli, classe 1964, originario di Nocera Inferiore, dal 2022 viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Meloni. Il nome di Cirielli ormai viene indicato come unica candidatura in campo, dopo che lo stesso candidato civico su cui puntava in particolare Forza Italia, Giosy Romano,aveva escluso una sua discesa in campo. Cirielli e’ tra i fondatori di Fratelli d’Italia.
