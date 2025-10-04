Montemarano festeggia i 100 anni di Corso Raimondo

Ieri, a Montemarano, si è celebrato un momento molto speciale: il centesimo compleanno del signor Corso Raimondo, una persona stimata e benvoluta da tutta la comunità.

L’incontro si è svolto nell’aula consiliare del Comune, presente anche il sindaco Beniamino Palmieri, che ha voluto rendere omaggio al signor Raimondo con parole cariche di affetto e riconoscenza.

Durante la cerimonia, il signor Corso Raimondo ha preso la parola, visibilmente emozionato, dicendo: “Il Signore ha voluto così e ringrazio tutti. Sono riconoscente perché non immaginavo che ci sono tante persone che mi ricordino e mi vogliano tanto bene.”

Il sindaco ha poi condiviso il video di quel momento sui social, accompagnandolo con un messaggio sentito: “Una delle cose belle di oggi, oltre ai tantissimi auguri che ho ricevuto, è stata quella di aver festeggiato nell’aula consiliare il centesimo compleanno di Corso Raimondo: una persona, buona, per bene, garbata, elegante, moderata, molto rispettosa, amorevole, affettuosa, mi verrebbe da dire d’altri tempi, di cui il mondo di oggi ne avrebbe bisogno, di migliaia e migliaia. Grazie Raimondo per il tuo suo sorriso che mi trasmette speranza, insieme al giorno ed il mese in cui sei nato. E’ stata una benedizione poterti abbracciare insieme alla tua bella famiglia. Auguri con tutto il cuore”.