Sant’Angelo dei Lombardi ricorda le vittime del sisma del 1980

L’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo dei Lombardi, insieme alle autorità civili e religiose, ha deposto una corona in ricordo delle vittime del terremoto del 23 novembre 1980, nel giorno del 45° anniversario.
Un gesto carico di significato, con cui la comunità rinnova il dovere della memoria e il valore della solidarietà verso chi, in quella tragica notte, perse la vita o subì ferite profonde.
Un momento di raccoglimento che continua a saldare la storia del territorio con l’impegno a non dimenticare.