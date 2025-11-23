La gaffe di Musumeci: commemora il terremoto dell’Irpinia ma la foto è di Amatrice

Nel giorno del ricordo del terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980, il ministro della Protezione civile Nello Musumeci ha pubblicato sui social un post commemorativo utilizzando però un’immagine errata: quella del sisma di Amatrice del 2016. L’errore ha scatenato polemiche e commenti critici sulla sua pagina Facebook, vista la delicatezza del tema e il peso storico della tragedia irpina, da cui nacque la moderna Protezione civile.

Tra i primi a segnalare la svista è stato il senatore Pd Filippo Sensi, che ha criticato il ministro per la mancanza di attenzione. In seguito, l’agenzia di comunicazione che cura i profili di Musumeci ha diffuso una nota di scuse, assumendosi la totale responsabilità dell’accaduto. Il presidente di SocialCom Italia, Luca Ferlaino, ha definito l’errore “mortificante”, ricordando anche il proprio legame personale con il sisma campano degli anni ’80.