Sant’Angelo dei Lombardi: Protagonisti d’Irpinia, quattro riconoscimenti

Il Premio Protagonisti d’Irpinia all’ottava edizione. Domenica 31 agosto, inizio alle ore 19.00, si terrà la manifestazione che premia le donne e gli uomini distintisi nella cultura, a

trecentosessanta gradi, e nell’imprenditoria. Quest’anno un premio a quattro persone per

impegno, capacità di innovare e attenzione al welfare aziendale. Così nella sala teatrale del

Centro Sociale Don Bruno Mariani, ci saranno mondo dell’Impresa e dell’Università.

Un premio a Maria Grazia Villano per le politiche messe in campo negli stabilimenti dell’azienda sul gender equality con iniziative volte a promuovere l’uguaglianza delle donne e i loro diritti anche e soprattutto in ambito lavorativo.

Altro premiato è Gennaro Imbriano, origini di Sant’Angelo dei Lombardi e adesso

all’Università di Bologna come professore associato presso il Dipartimento delle Arti, facoltà

di Storia della Filosofia. Originario di Calitri è Rocco De Nicola, già Rettore della IMT Scuola

Alti Studi Lucca, che come docente di informatica si sta occupando dei rischi della rete e

della protezione dei dati personali.

Un altro premiato Sabino Colucci sarà a Sant’Angelo dei Lombardi come imprenditore del

vino tra ricerca, innovazione e attenzione al territorio.

“Naturalmente – spiega Rosanna Repole, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi – lo scopo di

questa manifestazione è quella di celebrare le persone per conoscersi innanzitutto e per far

conoscere ai cittadini le buone pratiche di chi opera in vari settori. Teniamo molto ai

Protagonisti d’Irpinia, terra di persone che con impegno, tenacia e grande amore per il

proprio lavoro posso offrire prospettive, metodi, visioni ed esempi positivi”.