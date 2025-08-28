“Pianta un seme di speranza”: raccolta fondi per Maria Giovanna

L’appello arriva da Francesca, una ragazza di Avellino che ha aperto da poco una raccolta fondi per la propria mamma, affetta da un tumore pancreatico al quarto stadio, per sostenerla nel suo percorso terapeutico.
Al momento sua mamma sta seguendo un protocollo chemioterapico ma potrebbe sviluppare resistenza alle cure. L’obiettivo della raccolta è quindi quello di accedere a percorsi terapeutici innovativi ma troppo costosi (come la terapia a cellule dendritiche praticata in Germania) per tenere il più a lungo possibile sotto controllo la malattia.
“Se voleste aiutarmi questo è il link della raccolta fondi, dove potrete leggere più nel dettaglio tutta la storia https://gofund.me/e93c475c Anche una semplice condivisione attraverso i social può moltiplicare il numero di persone a conoscenza della mia storia.
Nel caso in cui non sarà possibile praticare questi percorsi, tutto il raccolto andrà alla ricerca per il tumore al pancreas”- afferma Francesca .