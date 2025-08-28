Lauro, il cinghiale che ogni sera viene avvistato a pochi passi dal centro

LAURO- Un cinghialotto che quasi ogni sera, attraverso le campagne limitrofe raggiunge una zona a pochi passi dal centro del comune del Vallo di Lauro. Ovviamente come gli altri cinghiali avvistati in tanti paesi dell’Irpinia va a caccia della “cena” . Così, come si vede nel video, sicuramente più interessato al cibo che alle riprese, qualche sera fa il cinghiale e’ stato nuovamente avvistato nei pressi di Via del Balzo. E non si è molto scomposto anche alla presenza di altre persone, visto che per molti cinghiali e’ mutato il rapporto con gli uomini e anche con gli altri animali. Ci sarebbe qualcuno che lo ha visto anche insieme ai cani randagi che negli orari notturni si trovano nella zona. Con il passare dei giorni più che la paura degli eventuali danni e di aggressioni (si nota che non c’e’ stata reazione, anche perché nel terreno scelto c’era anche una rete) sta crescendo la curiosità per avvistarlo mentre va a caccia di cibo nella zona.