Sant’Angelo dei Lombardi: il presidente nazionale della Confederazione delle Misericordie d’Italia in visita in Alta Irpinia

Domani e mercoledì il Presidente della Conderazione Nazionale Misericordie d’Italia, Domenico Giani, già Comandante della Gendarmeria del Santo Padre, sarà in visita a Sant’Angelo dei Lombardi per un saluto al neoeletto presidente della Federazione campana delle Misericordie d’Italia Gabriele Lucido. Saranno due le tappe del presidente Domenico Giani.

Domani pomeriggio, alle 17.00, nell’affascinante cornice dell’Abbazia del Goleto incontrerà il direttivo della Federazione Campana delle Misericordie, mentre, mercoledì mattina, alle ore 09,00, presso il Centro di Comunità di Piazza Nobili, a Sant’Angelo dei Lombardi, incontrerà tutti volontari delle Misericordie della Campania per un incontro che sarà certamente molto partecipato.

Soddisfazione nelle parole del presidente della Federazione Campana delle Misericordie d’Italia Gabriele Lucido. “Siamo felici ed emozionati – ha commentato Lucido – per la visita del Presidente Domenico Giani il quale ha dimostrato di volere vivere i territori e stare vicino alle nostre federazioni per capire da vicino anche quali possono essere le difficoltà e come possono risolversi. La due giorni sarà per noi del direttivo della Federazione Campana, ma anche per tutti i volontari della regione Campania un momento di confronto e di crescita da tutti i punti di vista. Noi siamo pronti per questa doppia iniziativa ed a nome delle Misericordie della Campania e dei volontari non posso fare altro che ringraziare il Presidente Giani che con la sua visita ci riempie di gioia ed onore”.