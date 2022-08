Rotondi “scalza” D’Agostino, il sindaco di Montefalcione: “Sosterremo il centrodestra”

Politiche, l’ex ministro e deputato uscente Gianfranco Rotondi corre ufficialmente per il centrodestra per l’uninominale della Camera. Dopo 26 anni e 6 legislature, è di nuovo candidato in Irpinia. Tra i primi a fargli un in bocca al lupo, il sindaco di Montefalcione e patron dell’Avellino calcio, Angelo D’Agostino, fino a pochi giorni fa tra i papabili candidati con il centrodestra.

D’Agostino, in una nota, afferma che la sua attenzione verso il progetto politico moderato permane e che, con tanti amici e colleghi amministratori, è pronto a dare il proprio contributo di idee e di impegno sul territorio.

Di seguito, ecco la nota di D’Agostino

Ho apprezzato particolarmente l’attenzione che i vertici di Forza Italia hanno riposto nella mia persona nella fase di individuazione dei candidati da presentare alle elezioni politiche.

A prescindere dalle decisioni assunte, che non mi vedono impegnato in prima persona nella competizione, permane la mia attenzione nei confronti del progetto politico del centrodestra al quale, con tanti amici e colleghi amministratori, daremo il nostro contributo di idee e di impegno sul territorio.

In bocca al lupo all’onorevole Gianfranco Rotondi e a tutti i candidati della coalizione che certamente sapranno rappresentare in Parlamento le istanze che vengono dalle comunità, le aspettative del mondo produttivo e le difficoltà dei tanti cittadini così duramente provati da una crisi economica che sembra non avere fine.