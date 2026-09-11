Solofra, alcol e droghe: controlli dei Carabinieri

SOLOFRA- Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Franca Fico, ha ulteriormente implementato le attività di controllo nella Valle del Sabato, sia nelle ore diurne che notturne, al fine di prevenire i reati e intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.Le operazioni vedono il coinvolgimento delle pattuglie della Compagnia Carabinieri di Solofra, con una serie di servizi straordinari finalizzati al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati predatori, di quelli relativi agli stupefacenti e al controllo della circolazione stradale con particolare riferimento ai ciclomotori e motocicli. Nel corso di tali servizi, effettuati nella prima decade del mese di settembre, sono state coordinate diverse pattuglie che, hanno permesso di identificare numerosi soggetti, tra cui 25 già noti alle Forze dell’Ordine per i loro precedenti e pregiudizi di polizia, molti dei quali per i loro atteggiamento sospetto avuto alla presenza dei militari dell’Arma, sono stati sottoposti ad immediata perquisizione. L’attività di controllo ha permesso di segnalare due persone alla Prefettura di Avellino ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90 (legge in materia di sostanze stupefacenti): un 21enne ed un 46enne montoresi, quest’ultimo già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno in Montoro.

I predetti, a seguito di perquisizione personale e veicolare, venivano trovati in possesso di sostanze stupefacenti rispettivamente di 0,3 grammi di tipo “hashish” e 0,39 grammi di tipo “cocaina”.

Nelle ore serali è stata particolarmente incisiva l’azione dei militari rivolta ad accertare le violazioni alle norme del codice della strada, che ha permesso di sequestrare 4 motocicli privi della prevista copertura assicurativa e sottoporre a fermo amministrativo ulteriori 4 motocicli per mancato utilizzo del casco.

Si è proceduto inoltre al ritiro di 3 patenti di guida perché scadute di validità.

L’attività rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio volti a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare le condotte di guida pericolose legate all’abuso di alcol e all’uso di droghe.

L’Arma dei Carabinieri conferma così la propria presenza costante sul territorio, a tutela della sicurezza e legalità.