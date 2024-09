Sant’Angelo dei Lombardi dà il benvenuto al Vice Questore Salerno

L’Amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi dà il benvenuto al Vice Questore, dr.ssa M.F. Salerno, che andrà a dirigere il Commissariato di P.S. di Sant’Angelo dei Lombardi. Allo stesso tempo saluta e ringrazia, per l’impegno profuso, per l’umanità e la professionalità con la quale si è approcciato alla comunità, il Vice Questore dr. Carmine Scognamiglio, che lascia l’Alta Irpinia per un importante incarico a Castellammare di Stabia. Ogni funzionario ha sempre lasciato un bellissimo ricordo a Sant’Angelo dei Lombardi, così è per il dr. Scognamiglio e siamo sicuri che i sentimenti siano reciproci.

La dr.ssa Salerno, già dirigente ad Ariano Irpino, conosce bene il territorio dell’Alta Irpinia e saprà proseguire nell’azione di contrasto alla criminalità messa in campo dai suoi predecessori. Un ringraziamento particolare al Questore di Avellino, dr. Pasquale Picone, sempre vicino alle esigenze dei territori.