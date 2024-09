Il Governatore De Luca a Solofra per l’inaugurazione della scuola a Sant’Agata

Giovedì 12 settembre, alle ore 9.00, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della scuola primaria della frazione Sant’Agata Irpina, in via Cortine. Il plesso scolastico era stato chiuso nel 2017, in vista del necessario intervento di adeguamento sismico consistito nella sua demolizione e ricostruzione. Un’opera portata a termine grazie al finanziamento da oltre un milione e trecentomila euro, intercettato attraverso i fondi del piano dell’ex Miur, poi trasferiti all’interno della programmazione del Pnrr destinati alle medie opere. I lavori, iniziati il 22 luglio del 2021 e terminati lo scorso 5 luglio, restituiscono alla comunità una scuola nuova, sicura, moderna, funzionale e a energia zero.

“Siamo estremamente soddisfatti per essere riusciti a restituire alla frazione Sant’Agata la scuola primaria, ennesimo segnale della nostra attenzione per ogni singolo quartiere della città. Nel caso specifico, la gratificazione è doppia: puntare sulle scuole, investire nell’istruzione, significa scommettere sui nostri giovani, fornendogli le opportunità di un futuro migliore per loro e, di conseguenza, per l’intera comunità” commenta il sindaco Nicola Moretti, che assieme alla sua amministrazione ha seguito passo per passo l’intervento di riqualificazione della scuola.

Al taglio del nastro saranno presenti, oltre al primo cittadino e i rappresentanti della sua amministrazione, anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Provveditore agli Studi della Provincia di Avellino Fiorella Pagliuca.