Sant’Angelo dei Lombardi, al via il progetto SpIc_Spazi in comune

Nell’ambito del programma di finanziamento per la promozione della qualità dell’Architettura in Campania, il Comune di Sant’Angelo Dei Lombardi lancia una nuova iniziativa progettuale che vede la riqualificazione del centro sociale “Don Bruno Mariani”.

Il progetto, denominato SpIc_Spazi in Comune, ha previsto l’implementazione della struttura con spazi dedicati a laboratori per bambine e bambini, workshop, coworking, fab lab, mostre, emeroteca e mediateca. Gli eventi previsti per il 28 dicembre vedranno la partecipazione di ospiti, artiste e artisti che hanno portato l’Irpinia nel mondo.

Si inizierà alle 16.30 con un laboratorio teatrale organizzato da Teatro d’Europa e 99 Posti. Alle 17.00, apertura expo a cura di Carla di Lascio, Alfredo Raimondi alias Mojo e Mrs. Riot. Alle 17.00, il pubblico assisterà alla prima immersive experience di uno spazio sociale, a cura di Eleonora Maccario e Kanaka Studio. Seguiranno una performance teatrale di

Teatro d’Europa e 99 Posti, Irpinia Show con Martina Ciccone, Antonio Modano, Vito Raosa, Massimo Vietri, Walter Vivarelli, Andrea Saldutti, Gabriel Ambrosone e Mattia Della Porta.

Special guest: I bottari di Macerata Campania.