Cesinali, ritrovato morto l’86enne disperso

Cesinali, ritrovato morto l’86enne di Avellino di cui non si avevano più notizie. Per tutta la notte di ieri e parte della mattinata, ricerche in corso da parte dei vigili del fuoco che avevano concentrato i loro mezzi, con il posto di comando avanzato, presso il cimitero del paese a due passi dal capoluogo irpino, e con l’ausilio di squadre terrestri, cinofili, nucleo elicotteri, TAS (topografia applicata al soccorso).

Dell’uomo non si avevano più notizie da ieri, dalle 22.10. L’86enne, dopo aver pranzato dalla figlia nel serinese, stava rientrando a casa sua ad Avellino a bordo della sua autovettura, ma non vi è mai arrivato. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato lungo una strada secondaria che conduce al monte Terminio. La notizia è arrivata intorno alle 11 di stamane ed ha gettato la famiglia nella disperazione più profonda.