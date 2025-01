Sant’Andrea di Conza: Don Tarcisio Gambalonga è il nuovo Parroco, Don Gelsomino Spatola Vicario

Sabato 25 gennaio, la parrocchia San Domenico di Sant’Andrea di Conza ha ospitato una cerimonia di grande significato, che ha visto la partecipazione attiva dei fedeli e delle associazioni locali. L’Arcivescovo Mons. Pasquale Cascio ha presieduto l’evento, durante il quale sono stati ufficialmente nominati Don Tarcisio Gambalonga come nuovo parroco e Don Gelsomino Spatola come vicario.

Un momento importante per la comunità, che ha visto un’affluenza di persone desiderose di accogliere i nuovi pastori, pronti a guidare la parrocchia verso nuovi momenti spirituali e culturali. In questa occasione, il sindaco di Sant’Andrea di Conza, Pompeo D’Angola, ha sottolineato l’importanza della nomina nel contesto del progetto di candidatura della zona a Capitale della Cultura 2027. Il sindaco ha dichiarato: “Nel percorso di Capitale della Cultura per il 2027 si aggiunge un altro tassello fondamentale. Il nostro amato Arcivescovo Pasquale Cascio ha nominato nuovo parroco di Sant’Andrea, il responsabile dei beni culturali dell’Arcidiocesi Altirpina, Don Tarcisio Gambalonga, insieme al vicario Don Gelsomino Spatola. A piccoli passi…”.

La cerimonia è stata un momento carico di emozione, con la comunità che ha accolto con gioia e speranza i nuovi pastori, che si impegnano a guidarla con spirito di servizio e dedizione. Don Gambalonga, già noto per il suo impegno nella cura dei beni culturali, e Don Spatola sono pronti a portare avanti il cammino della parrocchia, rafforzando il legame tra la spiritualità e la cultura del territorio.