Sant’Andrea di Conza celebra “Spogliamento”

Il 21 febbraio 2026, Sant’Andrea di Conza si prepara a vivere uno degli appuntamenti più suggestivi del suo calendario culturale: “Spogliamento”, il rito di chiusura del Carnevale che intreccia fuoco, maschere, musica e comunità, riportando alla luce simboli e tradizioni.

L’evento, promosso dal Forum dei Giovani di Sant’Andrea di Conza, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione delle associazioni locali e di OmastEventi, si sviluppa nell’arco dell’intera giornata, offrendo al pubblico racconti, momenti rituali e attività dedicate alla riscoperta delle radici carnevalesche dell’Alta Irpinia. Cuore della manifestazione sarà la sfilata con carri allegorici e il suggestivo incendio del Carnevale, accompagnati dalle note della Banda Musicale di Andretta e dalla coreografia della Scuola di Danza “Arcobaleno”.

La festa proseguirà in serata con musica popolare, stand enogastronomici e il concerto finale di Odissea Popolare, a suggellare simbolicamente la fine del Carnevale e l’inizio di un nuovo ciclo.

“Spogliamento” è un’esperienza collettiva da vivere, condividere e tramandare, un momento di festa e di riscoperta delle tradizioni che rendono unica la comunità di Sant’Andrea di Conza.