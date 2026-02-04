A Venticano apre il Punto Itinerante di Tutela di Cittadinanzattiva

Venerdi 6 febbraio alle ore 17:00 aprirà a Venticano, presso la Sala Civica sita in Piazza A. Averardo, 8 il Punto Itinerante di Intervento e Tutela di Cittadinanzattiva. Dopo la presentazione al territorio del nuovo modello di tutela che si fa vicina al cittadino e si mette in rete con gli stakeholder (con i quali condivide la volontà e la missione di facilitare l’accesso alle misure di sostegno, ai servizi pubblici e privati disponibili per contrastare tutte le condizioni di fragilità e di svantaggio ed intervenire su possibili fenomeni di marginalità ed esclusione sociale e rendere attivo il cittadino laddove nasce l’esigenza del rispetto di un diritto) il Comune, ha voluto garantire ai suoi cittadini un ulteriore strumento di tutela nella consapevolezza che l’alleanza con le associazioni di tutela amplia le possibilità per cittadino stesso di vedersi riconosciuto un proprio diritto negato ed ha messo a disposizione di Cittadinanzattiva i locali della Sala Civica sita in P.zza A.Averrdo 8, per l’apertura del Punto Itinerante di Tutela.

Lo Punto itinerante di tutela, e quindi il nuovo modello di tutela di prossimità, integrato con quello già attuato, risponderà alla concreta esigenza dei cittadini di muoversi agevolmente nel sistema complesso dei servizi – sanità, consumatori, scuola- e sarà uno spazio in cui la persona, la prossimità, la relazione, la rete e l’unità di intenti saranno protagonisti.

Il Comune, così, ha esercitato i suoi doveri sanciti nella Costituzione; realizzato appieno l’ultimo capoverso dell’art.118 laddove sancisce che i Comuni “favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; concretizzato il principio della sussidiarietà orizzontale contenuto nell’art. 118; espresso una visione di collettività e di collaborazione mai più necessaria come in questo periodo di complessità sociale economica che si riflette sulle relazioni interpersonali ed istituzionali; supportato con azioni concrete l’iniziativa mettendo a disposizione la struttura necessaria a realizzare lo sportello del Punto Itinerante di Tutela.

Cittadinanzattiva, consapevole del proprio compito e della propria responsabilità, ringrazia tutta l’amministrazione comunale di Venticano, nella persona del Sindaco, Caprio Arturo, per la grande accoglienza e disponibilità con la quale ha condiviso obiettivi ed attività che ha condotto all’apertura dell sportello di tutela. Un ringraziamento è dovuto anche all’assessore Politiche Sociali, Istruzione, Cultura e Gffari Generali ,Giusy Iacchetta per il supporto fattivo dato a tutta l’attività propedeutica all’apertura del Punto Itinerante di Tutela.

Saranno presenti le Istituzioni.

Angela Marcarelli Coordinatrice Cittadinanzattiva Montefalcione Avellino Bassa Irpinia e Coordinatrice Rete Consumatori Cittadinanzattiva Campania APS