Scuole sicure: in Prefettura il punto sulle disposizioni della circolare Valditara–Piantedosi

La scuola, come luogo di crescita, confronto e serenità, resta, in Irpinia, un presidio solido e sicuro. È questo il quadro emerso questa mattina nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi presso la Prefettura di Avellino e presieduta dal Prefetto Rossana Riflesso, convocata per fare il punto sulle più recenti disposizioni in materia di sicurezza negli istituti scolastici.

All’incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Avellino su delega del Dirigente Regionale, nell’ambito di un confronto istituzionale volto ad approfondire i contenuti della circolare interministeriale emanata nei giorni scorsi dai Ministri dell’Interno e dell’Istruzione e del Merito, Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara, che definisce le linee di indirizzo per il rafforzamento delle misure di prevenzione e tutela negli ambienti scolastici.

L’analisi condotta nel corso della riunione ha restituito un quadro non particolarmente problematico per la provincia di Avellino, non essendosi registrati, negli istituti scolastici del territorio, episodi o criticità importanti.

“La sicurezza nelle scuole va tutelata con attenzione e responsabilità”, ha dichiarato il Prefetto Rossana Riflesso. “Nel nostro territorio il contesto non presenta segnali preoccupanti, ma non bisogna abbassare la guardia, bensì continuare a lavorare e monitorare la situazione in modo coordinato e preventivo, valorizzando il dialogo costante con il mondo della scuola”.

Nel corso della riunione è stato ribadito che le misure previste dalla circolare interministeriale costituiscono strumenti di supporto, da adottare sulla base di valutazioni condivise in sede di Comitato e in stretto raccordo con i dirigenti scolastici. Un’azione che si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione e collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di tutelare il diritto allo studio in un contesto di piena sicurezza.